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Культура

Июньские выходные в Пскове: как провести время интересно и с пользой

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, 7 и 8 июня, в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём телеграм-канале.

На выставку живописи приглашают псковичей и гостей города. Посетить её можно в Центральной городской библиотеке (Конная, 6). Экспозиция работает с 12:00 до 18:00.

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13) представит постановку «Ревизор». Спектакли пройдут 8 июня в 13:00 и 19:00.

Прогуляться по пушкинским местам в Пскове могут все желающие в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Мероприятие пройдёт в субботу, 7 июня, в 11:00.

Открытие пляжного сезона в Пскове состоится 7 июня с 17:00 до 19:00. Место – пляж «Воздух».

Спектакль на плотах «Все утопить!» пройдёт в дендропарке 8 июня в 16:00 и 19:00.

«И конечно же, всей семьёй съездите в Пушкинские Горы, где на каждом шагу вас будут ждать театрализованные представления! Желаю всем хороших выходных!» – добавил Борис Елкин.

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