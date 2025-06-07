Средняя зарплата в России может вырасти на 12–14% в 2025 году

11:29, 07 июня 2025, ПАИ

В следующем году в России может произойти рост средней заработной платы на 12–14 %, сообщил РИА. Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, она составит примерно 118–120 тысяч рублей.

«В абсолютном выражении мы можем увидеть небольшой прирост по сравнению с текущим годом, — отметил эксперт. — Однако в процентах, учитывая увеличившуюся базу отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметным – 12–14 % к результатам 2025 года».

Специалист подчеркнул, что в ближайшие годы средняя заработная плата в России будет расти, но темпы роста будут постепенно замедляться. При этом увеличение будет превышать уровень инфляции.