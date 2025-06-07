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Общество

Нетрезвому водителю-рецидивисту из Новоржевского округа грозит до двух лет лишения свободы

Сотрудники Госавтоинспекции на дороге Пушкинские Горы – Локня остановили 20-летнего жителя Новоржевского района, который управлял мопедом в нетрезвом состоянии. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние, сообщили в УМВД России по Псковской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.

А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

Госавтоинспекция Псковской области призвала водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять должный контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.

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