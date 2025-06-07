Биометрию можно будет применять при сделках с недвижимостью
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет использовать единую биометрическую систему при проведении операций с недвижимостью, пишет ТАСС.
Согласно новым правилам, заявление о регистрации перехода права собственности и сопутствующие электронные документы можно будет подписать с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи без необходимости проставления специальной отметки.
Это касается записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая требуется для подачи документов с использованием электронной подписи. Однако такая запись не потребуется, если личности заявителей будут установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических данных.
Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Это необходимо для того, чтобы информационные системы Росреестра были доработаны.
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