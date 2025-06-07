Биометрию можно будет применять ​при сделках с недвижимостью

12:38, 07 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет использовать единую биометрическую систему при проведении операций с недвижимостью, пишет ТАСС.

Согласно новым правилам, заявление о регистрации перехода права собственности и сопутствующие электронные документы можно будет подписать с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи без необходимости проставления специальной отметки.

Это касается записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая требуется для подачи документов с использованием электронной подписи. Однако такая запись не потребуется, если личности заявителей будут установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических данных.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Это необходимо для того, чтобы информационные системы Росреестра были доработаны.