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Общество

Биометрию можно будет применять ​при сделках с недвижимостью

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет использовать единую биометрическую систему при проведении операций с недвижимостью, пишет ТАСС.

Согласно новым правилам, заявление о регистрации перехода права собственности и сопутствующие электронные документы можно будет подписать с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи без необходимости проставления специальной отметки.

Это касается записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая требуется для подачи документов с использованием электронной подписи. Однако такая запись не потребуется, если личности заявителей будут установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических данных.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Это необходимо для того, чтобы информационные системы Росреестра были доработаны.

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