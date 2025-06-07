Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Целевое обучение: прием предложений от работодателей на портале «Работа России» завершается 10 июня

Компании начали размещать предложения о целевом обучении на новый учебный год 10 мая. Прием заявок проходит на сайте «Работа России» в разделе «Целевое обучение», сообщили в пресс-службе Министерства образования РФ.

Для подачи заявки необходимо: ознакомиться с информацией о квотах и условиях приема, заполнить форму, дождаться окончания модерации заявки.

Абитуриенты смогут подать заявку на целевое обучение сразу после получения аттестата. По окончании вуза выпускники должны будут отработать у своего работодателя от трёх до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Уникальную программу обучения муниципальных служащих запустили в Псковской области
07 июня 2025

Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести
07 июня 2025

Спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки» проходит в «Михайловском»
07 июня 2025

Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов
07 июня 2025

Евгений Васильев стал участником XXVI конференции Ассоциации детских больниц России
07 июня 2025

Михаил Ведерников – о герое СВО: Такое отношение – к жизни, к службе, к своей стране – заслуживает искреннего уважения
07 июня 2025

Родительскую субботу отмечают накануне Святой Троицы в России
06 июня 2025

Мемориальную доску Герою России гвардии майору Павлу Горбоконенко освятили в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...