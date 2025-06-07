Целевое обучение: прием предложений от работодателей на портале «Работа России» завершается 10 июня
Компании начали размещать предложения о целевом обучении на новый учебный год 10 мая. Прием заявок проходит на сайте «Работа России» в разделе «Целевое обучение», сообщили в пресс-службе Министерства образования РФ.
Для подачи заявки необходимо: ознакомиться с информацией о квотах и условиях приема, заполнить форму, дождаться окончания модерации заявки.
Абитуриенты смогут подать заявку на целевое обучение сразу после получения аттестата. По окончании вуза выпускники должны будут отработать у своего работодателя от трёх до пяти лет.
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