Целевое обучение: прием предложений от работодателей на портале «Работа России» завершается 10 июня

13:35, 07 июня 2025, ПАИ

Компании начали размещать предложения о целевом обучении на новый учебный год 10 мая. Прием заявок проходит на сайте «Работа России» в разделе «Целевое обучение», сообщили в пресс-службе Министерства образования РФ.

Для подачи заявки необходимо: ознакомиться с информацией о квотах и условиях приема, заполнить форму, дождаться окончания модерации заявки.

Абитуриенты смогут подать заявку на целевое обучение сразу после получения аттестата. По окончании вуза выпускники должны будут отработать у своего работодателя от трёх до пяти лет.