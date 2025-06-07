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Политика

Льготную ипотеку для участников СВО могут запустить уже летом

Новая программа льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) может начать действовать уже в июле 2025 года. Об этом глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям».

По его словам, это поможет поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки.

Программа будет адресной, поэтому не стоит опасаться перегрева, как в случае с массовыми программами. Среди предложений – увеличение ежемесячных выплат в четыре раза и снижение пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин поручил создать льготную ипотеку для семей военных, участвующих в специальной военной операции, в мае этого года.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев уже разработал концепцию такой программы. По его словам, кредиты будут выдаваться под 2%. Получателями смогут стать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели человека (и отсутствия супруги) оформить кредит также смогут родители военного и совершеннолетние дети.

Минимальный первоначальный взнос составит 20%, а лимиты по сумме кредита будут такими же, как и в семейной программе: 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для других регионов.

Ранее сообщалось, что меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести и тех, кто в плену.

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