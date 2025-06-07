В РФ ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

17:18, 07 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации, пишут «Известия».

Согласно принятому Государственной Думой и одобренному Советом Федерации закону, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностные лица – на 100–200 тысяч рублей, юрлица – на 300–500 тысяч рублей.

В законе уточняется, что рассматривать административные дела будут органы государственного контроля в сфере продажи безалкогольных напитков на местах.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.