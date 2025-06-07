Врач объяснила, почему подростки уязвимы для мошенников

18:49, 07 июня 2025, ПАИ

Подростки стали одной из основных целей мошенников из-за недостаточно развитого критического мышления и низкой способности к прогнозированию, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Она отметила, что у подростков еще не развито критическое и абстрактно-логическое мышление. Оно может сформироваться к концу подросткового периода, если у человека отсутствуют психические расстройства. Критическое мышление помогает выявлять причинно-следственные связи и различия между общим и частным. Недостаток или незрелость этого навыка делает подростков более подверженными манипуляциям.

Врач отметила, что мошеннические схемы часто основываются на принципах игрового контента. По ее словам, сценарий вовлечения подростков становится очень похожим на игру, так как он воспроизводит, а точнее переносит действия, которые были разрешены в игре, и которые подростки с удовольствием повторяли, на реальную ситуацию. Она подчеркнула, что возникает конкретная проблема: граница между реальностью, опосредованной техническими средствами, и не опосредованной реальностью для подростков размыта.

Она отметила, что подростки представляют собой идеальную цель для мошенников. В этом возрасте у них еще не полностью развиты навыки прогнозирования, что также затрудняет их способность защищать свою неприкосновенность и избегать манипуляций со стороны мошенников.

Вера Никишина отметила, что в настоящее время социальная среда активно транслирует установку неуязвимости, утверждая, что несовершеннолетним ничего не грозит и что их пожалеют из-за молодого возраста, как будто они не несут ответственности за свои действия.

По ее словам, эта возрастная группа стала одной из явных мишеней для мошенников и манипуляторов из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования.