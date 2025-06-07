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Общество

Вакансия заведующего канцелярией открыта в Псковском УМВД

В Управлении МВД России по Псковской области открыта вакансия заведующего канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

К кандидатам выдвигаются следующие критерии: наличие образования не ниже среднего профессионального уровня. Опыт работы в сфере документационного обеспечения будет рассматриваться как преимущество. Также требуются такие качества, как внимательность, ответственность, исполнительность и уверенное владение компьютером.

Рабочий график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 (в пятницу – до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Сотруднику предоставляются оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность получения материального вознаграждения.

Помимо этого, существует возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Размер заработной платы будет обсужден на собеседовании.

Все желающие могут обратиться по телефону 59-24-65.

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