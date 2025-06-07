В июне Госдума может обсудить повышение штрафов за транспортировку детей без автокресел

19:48, 07 июня 2025, ПАИ

В июне Госдума может обсудить в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить административные штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств в автомобилях. Эта информация содержится в карточке законопроекта в электронной базе Думы, пишет ТАСС.

Из законопроекта следует, что предлагается включить его в примерную программу весенней сессии 2025 года в июне. Документ представили в марте на рассмотрение Госдумы председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. В нём предлагается увеличить административные штрафы за нарушение требований к перевозке детей: для водителей – с трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Изменения планируется внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за несоблюдение правил перевозки детей.

Правительство ранее одобрило инициативу сенаторов. В то же время в проекте отзыва Правительства РФ указывается, что пояснительную записку к законопроекту необходимо дополнить данными, объясняющими выбор предлагаемого размера административного штрафа.

Согласно действующим правилам, дети младше семи лет обязаны находиться в автолюльке или детском кресле, соответствующих их размеру. Детям в возрасте от 7 до 11 лет разрешено использовать ремень безопасности на заднем сиденье, но на переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере. Дети старше 12 лет подчиняются общим правилам перевозки и должны использовать ремень безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.