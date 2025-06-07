Псковичам рассказали, как обезопасить квартиру перед отъездом в отпуск

19:58, 07 июня 2025, ПАИ

Собираясь в отпуск или на выходные, важно не забыть уделить время безопасности своего дома, напоминает Главное управление МЧС России по Псковской области.

«Первым делом убедитесь, что газовый вентиль перекрыт. Даже небольшая утечка может создать опасную ситуацию», – сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения приятных выходных не только себе, но и соседям гражданам следует проверить краны и трубы в квартире. Отмечается, что лучше всего на время отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире.

Также сотрудники МЧС подчеркнули, что не стоит забывать об электроприборах: необходимо отключить все, кроме самых необходимых, таких как холодильник. Это не только обезопасит технику от перепадов напряжения, но и поможет сэкономить электроэнергию. Важно проверить, выключены ли компьютер, ноутбук и зарядные устройства.

Кроме того, необходимо подумать о том, чтобы оставить ключи доверенным людям: в отсутствие владельцев могут возникнуть различные ситуации, и так будет проще решить возникающие проблемы.

«Соблюдение этих простых правил позволит вам наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о сохранности своего жилья», – заключили в ведомстве.