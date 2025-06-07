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Общество

Псковичам рассказали, как обезопасить квартиру перед отъездом в отпуск

Собираясь в отпуск или на выходные, важно не забыть уделить время безопасности своего дома, напоминает Главное управление МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Первым делом убедитесь, что газовый вентиль перекрыт. Даже небольшая утечка может создать опасную ситуацию», – сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения приятных выходных не только себе, но и соседям гражданам следует проверить краны и трубы в квартире. Отмечается, что лучше всего на время отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире.

Также сотрудники МЧС подчеркнули, что не стоит забывать об электроприборах: необходимо отключить все, кроме самых необходимых, таких как холодильник. Это не только обезопасит технику от перепадов напряжения, но и поможет сэкономить электроэнергию. Важно проверить, выключены ли компьютер, ноутбук и зарядные устройства.

Кроме того, необходимо подумать о том, чтобы оставить ключи доверенным людям: в отсутствие владельцев могут возникнуть различные ситуации, и так будет проще решить возникающие проблемы.

«Соблюдение этих простых правил позволит вам наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о сохранности своего жилья», – заключили в ведомстве.

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