Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе

20:29, 07 июня 2025, ПАИ

В Геническе Херсонской области начался первый этап капитального ремонта детского сада «Теремок». Работы выполняются силами специалистов из Псковской области в рамках сотрудничества регионов, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

На объект завозят строительные материалы, рабочие демонтируют старые полы, окна, двери и другие конструкции. Подрядная организация также проводит дополнительное обследование здания, чтобы точно определить весь объём необходимых работ.



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»





«Капитальный ремонт позволит создать комфортные и безопасные условия для воспитанников и сотрудников детского сада», – говорится в сообщении.