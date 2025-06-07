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Общество

Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе

В Геническе Херсонской области начался первый этап капитального ремонта детского сада «Теремок». Работы выполняются силами специалистов из Псковской области в рамках сотрудничества регионов, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»

На объект завозят строительные материалы, рабочие демонтируют старые полы, окна, двери и другие конструкции. Подрядная организация также проводит дополнительное обследование здания, чтобы точно определить весь объём необходимых работ.

  • Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»
  • Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»
  • Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»

«Капитальный ремонт позволит создать комфортные и безопасные условия для воспитанников и сотрудников детского сада», – говорится в сообщении.

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