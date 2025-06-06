Шахматный матч проходит в Пскове в эти выходные

21:03, 07 июня 2025, ПАИ

Шахматный матч, посвящённый 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проходит в эти выходные в Ледовом дворце в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В шахматном турнире, состоящем из двух дисциплин – быстрых шахмат и блица, встретятся две команды: сборная Псковской области и спортивный клуб «Невский рубеж» из Санкт-Петербурга. В каждой команде участвует по десять игроков. Система проведения схевенингенская, то есть каждый участник сыграет с каждым соперником из противоположной команды.

В каждой команде 50 % мест отведено ветеранам, а остальные позиции занимают ведущие игроки Псковской области и спортивного клуба «Невский рубеж». Соревнования зарегистрированы в ФИДЕ для учёта в международном и российском рейтингах.