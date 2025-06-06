Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Шахматный матч проходит в Пскове в эти выходные

Шахматный матч, посвящённый 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проходит в эти выходные в Ледовом дворце в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

В шахматном турнире, состоящем из двух дисциплин – быстрых шахмат и блица, встретятся две команды: сборная Псковской области и спортивный клуб «Невский рубеж» из Санкт-Петербурга. В каждой команде участвует по десять игроков. Система проведения схевенингенская, то есть каждый участник сыграет с каждым соперником из противоположной команды.

В каждой команде 50 % мест отведено ветеранам, а остальные позиции занимают ведущие игроки Псковской области и спортивного клуба «Невский рубеж». Соревнования зарегистрированы в ФИДЕ для учёта в международном и российском рейтингах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Пилот 29-й Международной встречи воздухоплавателей поделился своими ощущениями перед стартом соревнований
06 июня 2025

Пяти гимнасткам из Пскова присвоили звание мастера спорта России
06 июня 2025

В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
06 июня 2025

Псковские спортсмены стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
06 июня 2025

Псковский «Дракон» примет участие в Петровском гребном марафоне
06 июня 2025

Международный шахматный фестиваль пройдёт в Пскове
05 июня 2025

Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
05 июня 2025

Турнир по настольному теннису в честь Дня города пройдёт в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...