День казачьего гостеприимства состоится в Пскове

22:21, 07 июня 2025, ПАИ

День казачьего гостеприимства пройдёт в Пскове 12 июня в рамках празднования Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского. Праздник пройдёт после богослужений на площади храма Александра Невского. Об этом сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

В 9:00 начнёт праздничная божественная литургия с крестным ходом. После чего в 12:00 начнётся приходской праздник «День казачьего гостеприимства», в программе которого: концерт (казачьих и народных песен), катание детей на лошадях, тир, чеканка монет, рубка и мастер-класс владения казачьей шашкой, традиционная казачья кухня, выставка Казачьего оружия, тематическая площадка для детей и народные игры (перетягивание каната и другое).

«Праздник «День казачьего гостеприимства» уже стал традиционным и будет проводиться четвертый год подряд в День России», – говорится в сообщении.

Организаторы – приход храма Александра Невского, ПРОО «Казачья стража», хутор «Казачий Дозор».