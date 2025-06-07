Псковские полицейские соревновались в служебном биатлоне

22:46, 07 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги традиционных соревнований по летнему служебному биатлону среди подразделений УМВД России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году в соревнованиях участвовали 19 команд, состоящих из сотрудников различных подразделений полиции. Женщинам в личном первенстве нужно было пробежать 1,5 километра, а мужчинам – 3 километра, независимо от возрастной категории. Кроме того, участникам предстояло пройти два огневых рубежа и поразить мишень 10 выстрелами с дистанции 20 метров. За каждый промах участникам добавлялись штрафные секунды.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















По результатам состязаний первые три места заняли команды ОМВД России по городу Великие Луки, ОМВД России по Псковскому району, команда УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области.

Лидером в личном зачете среди женщин стала С. Ю. Королькова (ОМВД России по городу Великие Луки), второе место заняла Н.М. Лапина (МО МВД России «Печорский»), а третье место – И. В. Голубева (Команда №3 УМВД). Всего в соревнованиях приняли участие 17 человек.

Три километра в возрастной категории старше 40 лет преодолели 13 участников. Победителем забега стал Д. В. Новиков (Команда УЭБ и ПК УМВД). Второе место занял А. В. Лукин (ОМВД России по городу Великие Луки), а третьим финишировал Д. А. Колпаков (Команда Тыла УМВД).

В категории «35-39 лет» самым быстрым оказался С. Ю. Гущин (ОМВД России по Псковскому району). На втором месте финишировал Е. Н. Гаврилов (ОМВД России по городу Великие Луки), а третьим стал К. Ю. Лобанов (Команда УУР УМВД).

Наибольшее количество участников было в возрастной категории «до 35 лет», где свои навыки скорости и меткости продемонстрировали 34 мужчины. «Золото» завоевал Н. А. Александров (Команда №1 УМВД), второе место занял И. Д. Старский (Команда УНК УМВД), а третьим стал А. В. Ефимов (Команда №3 УМВД).

За достигнутые спортивные результаты победители будут награждены переходящим кубком, дипломами и грамотами.