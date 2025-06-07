Эксперт выделила напитки, которые полезны в летнюю жару

22:58, 07 июня 2025, ПАИ

В летнюю жару достаточное потребление жидкости способствует предотвращению обезвоживания, охлаждению организма и восстановлению запасов витаминов и минералов. В такие дни особенно хочется выпить холодного кваса, компота или лимонада. Тем не менее, не все напитки оказывают положительное влияние на здоровье. О том, как пережить жару и какие напитки рекомендовано пить летом, радио Sputnik узнали у гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной.

Ирина Бережная пояснила, что самым оптимальным вариантом является обычная питьевая вода, которая освежает лучше, чем любые другие напитки. Она также добавила, что можно приготовить лимонад из газированной воды с фруктами и ягодами, что делает напиток приятным на вкус. Кроме того, она отметила, что квас можно пить, но он должен быть настоящим и натуральным, без заменителей сахара.

Кроме того, гастроэнтеролог отметил, что можно приготовить и пить морс, для которого понадобятся ягоды и кипяток.

Сладкие газированные напитки не приветствуются, поскольку они ещё больше вызывают жажду, заметила гастроэнтеролог.

В сильную жару рекомендуется пить чай с лимоном, который может быть как холодным, так и горячим. Ирина Бережная отметила, что теплый чай охлаждает и утоляет жажду более эффективно, чем холодный.

Кандидат медицинских наук отметила, что кисломолочные продукты, такие как айран, могут хорошо освежать, особенно в летнюю жару, когда аппетит отсутствует. Она подчеркнула, что в условиях знойной погоды такие напитки могут служить заменой приему пищи, так как являются полноценной едой благодаря высокой калорийности. Однако важно помнить, что они содержат калории, белок и кисломолочные бактерии.