Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

23:48, 07 июня 2025, ПАИ

В канун праздника Святой Троицы митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 7 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале монастыря.

Его высокопреосвященству сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане.

Песнопения исполнили братский хор монастыря под руководительством инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.

Во время всенощного бдения молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.