Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

В канун праздника Святой Троицы митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 7 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале монастыря.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Его высокопреосвященству сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане.

Песнопения исполнили братский хор монастыря под руководительством инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.

Во время всенощного бдения молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
07 июня 2025

Псковские полицейские соревновались в служебном биатлоне
07 июня 2025

День казачьего гостеприимства состоится в Пскове
07 июня 2025

Псковские специалисты начали первый этап капитального ремонта детского сада в Геническе
07 июня 2025

Псковичам рассказали, как обезопасить квартиру перед отъездом в отпуск
07 июня 2025

Врач объяснила, почему подростки уязвимы для мошенников
07 июня 2025

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 8 июня
07 июня 2025

Ещё 35 ФАПов в Псковской области «Россети» подключат к электросетям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...