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Общество

День социального работника отмечают в России

День социального работника отмечается в России сегодня, 8 июня. В этот день в 1701 году Пётр I издал указ, который положил начало созданию государственной системы социальной защиты. В современной России этот день был утверждён как профессиональный праздник для работников социальной защиты – соответствующий указ президента был подписан в 2000 году, пишет calend.ru.

Основным направлением социальной политики всегда было социальное обслуживание населения. В последние годы особое внимание уделяется развитию специализированных территориальных социальных служб и различных форм поддержки инвалидов, пенсионеров и малоимущих. Социальная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности, как профессиональной, так и непрофессиональной, служебной и добровольной, направленных на удовлетворение социальных потребностей людей или групп, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Профессия социального работника пользуется большим спросом в России. В стране в сфере социальной защиты трудится свыше 630 тысяч социальных работников, которые предоставляют услуги примерно 26 миллионам граждан, включая 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Около 120 высших учебных заведений готовят специалистов в этой области.

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