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Происшествия

Пропавшего рыбака продолжают разыскивать в Пыталово

Полиция продолжает разыскивать рыбака, пропавшего в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

1 апреля около 15:00 65-летний Александр Данилейко выехал из своего дома на велосипеде, направляясь на рыбалку на реке Утрое, расположенной недалеко от деревни Ивановка. Обратно он не вернулся.

На момент исчезновения он был одет в камуфлированную куртку, серые резиновые сапоги, чёрные брюки и камуфлированную кепку.

Всех, кто может обладать информацией о его местонахождении, просят связаться с ОМВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02, по номерам 112 или 102 или прийти по адресу город Пыталово, улица Белорусская, дом № 16а.

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