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Общество

О грозах и ливнях предупреждает псковичей МЧС

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

«Сегодня начиная с периода 11–13 часов в Псковской области при грозах местами ожидаются ливни», – предупредили псковичей.

При плохой видимости важно проявлять осторожность за рулём, избегать резких маневров и придерживаться установленного скоростного режима. Во время грозы не рекомендуется находиться под металлическими навесами и высокими деревьями, а также следует остерегаться водоёмов.

Пешеходам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах.

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