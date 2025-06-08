О грозах и ливнях предупреждает псковичей МЧС

11:32, 08 июня 2025, ПАИ

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сегодня начиная с периода 11–13 часов в Псковской области при грозах местами ожидаются ливни», – предупредили псковичей.

При плохой видимости важно проявлять осторожность за рулём, избегать резких маневров и придерживаться установленного скоростного режима. Во время грозы не рекомендуется находиться под металлическими навесами и высокими деревьями, а также следует остерегаться водоёмов.

Пешеходам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах.