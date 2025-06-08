«Тема недели»: настоящее и будущее Псковской области

11:39, 08 июня 2025, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию очередного выпуска авторской программы «Тема недели»

Одним из главных событий этой недели стал отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2024 году. Почему это действительно важно? Причин несколько. Во-первых, ключевые показатели по итогам года дают возможность показать, как себя чувствует экономика области, где растёт, а где, может быть, проседает. Во-вторых, в отчёте глава региона уже традиционно обозначает вызовы, которые стоят перед развитием Псковской области. И, наконец, в-третьих, выступление с отчётом перед депутатами в областном Собрании – это, по сути, срез отношений к работе исполнительной власти со стороны представителей разных политических сил, включая оппозиционные. У депутатов всегда есть возможность задать вопросы или прокомментировать выступление губернатора.

Полностью с отчётом Михаила Ведерникова можно ознакомиться на сайте Псковского агентства информации, я остановлюсь на ключевых его моментах.

Итак, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Псковская область демонстрирует уверенный рост ключевых финансовых показателей. Как отметил в своём докладе Михаил Ведерников, итоговый показатель доходов консолидированного бюджета в 2024 году составил рекордные 71,3 млрд рублей, что на 1,6 % больше, чем в 2023 году. Особенно важно, что этот результат был достигнут на фоне сокращения безвозмездных перечислений из федерального бюджета на 3,5 млрд рублей.

«Основным драйвером роста снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей, или на 11,9 %. И именно это помогло выйти на положительный результат», – подчеркнул губернатор.

Экономический сектор региона также демонстрирует впечатляющие результаты. Псковская область заняла первое место в России по индексу сельскохозяйственного производства, который составил 132 %. Промышленность показывает индекс 107,7%, что превышает среднероссийский показатель 104,6 %.

«Мы по-прежнему остаёмся одним из самых динамично развивающихся регионов страны», – отметил глава региона.

Несмотря на достигнутые успехи, в отчёте были честно обозначены проблемные вопросы, требующие решения. Среди них губернатор выделил необходимость улучшения демографической ситуации, что включает поддержку молодых семей, дальнейшее развитие дошкольной инфраструктуры и повышение репродуктивного здоровья населения.

Среди других задач – завершение строительства крупных объектов в сфере образования, дальнейшее укрепление экономики и настройка административной модели после завершения муниципальной реформы. Особое внимание Михаил Ведерников уделил необходимости повышения общего качества жизни населения, от качества медицины до благоустройства и создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.

В общем, работы непочатый край.

Как же реагировали на отчёт депутаты, представляющие разные политические силы? Практически единодушно они признали эффективность работы команды Михаила Ведерникова.

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Наш медиахолдинг уже 12 лет проводит акцию «Губернаторский дневник». 12 лет школьники со всей Псковской области соревнуются друг с другом, получая пятёрки, чтобы стать победителями акции и принять участие во встрече с губернатором региона.

За это время число участников акции перевалило за несколько тысяч, сотни ребят стали её победителями.

Этот год не стал исключением. Больше десяти ребят от младших школьников до старшеклассников в этом учебном году стали победителями «Губернаторского дневника» и приехали в Псков на встречу с Михаилом Ведерниковым.

Но до этой главной встречи у ребят была большая деловая, вполне взрослая программа: встречи с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым, с заместителем губернатора Ольгой Тимофеевой, с председателем законодательного комитета областного Собрания Алексеем Севастьяновым. Ребята даже примерили на себя роль депутатов, сев на их места в зале заседаний Собрания. И конечно же, победители «Губернаторского дневника» побывали на экскурсии по редакциям нашего медиахолдинга.

Не скрою, приход ребят для нас всегда праздник: все они нереально заряженные, нам у них учиться – тоже только на одни пятёрки. На ребят же самое большое впечатление, конечно, произвело общение с губернатором Михаилом Ведерниковым.

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В Псковской области продолжается народное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура жизни».

Уже проголосовало несколько десятков тысяч человек, но активная борьба за то, какие именно общественные территории или дворы будут благоустроены в следующем году, продолжается. Голосование идёт до 12 июня. То есть у каждого из нас есть возможность поддержать тот проект, который покажется самым важным или интересным.

Проголосовать можно на «Госуслугах» или с помощью волонтёров проекта ФКГС, которые работают на улицах. Узнать их просто по специальной манишке и бейджу. А время и места, где их искать, публикует телеграм-канал Псковского агентства информации.

Кстати, в Пскове в голосовании участвует 15 проектов – конкуренция очень высокая. Но, как показывает практика и рассказывают сами участники голосования, в победе интересного проекта нет ничего нереального. Так что голосуйте обязательно!

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В пятницу в Пскове стартовал важный форум с говорящим названием «Псковская область: место, где хочется жить». Форум посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории нашей области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

Среди почётных гостей форума – сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева и депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Подробности о форуме смотрите в новостных выпусках телеканала «Первый Псковский».

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В эти дни в Псковской области гремят Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Прошло традиционное пушкинское шествие по улицам Пскова. Как обычно, на поляне в Михайловском центр праздника, десятки уличных театров, тысячи зрителей. В воскресенье Дни пушкинской поэзии продолжатся в дендропарке премьерой спектакля с экстравагантным названием «Всех утопить!». Уверен, что вы уже стали частью большого пушкинского праздника, а если нет – не откладывайте!