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Общество

С профессиональным праздником работников соцсферы поздравила сенатор Наталья Мельникова

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила социальных работников региона с профессиональным праздником.

Фото со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника – день, когда мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь заботе о людях, кто ежедневно оказывает помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. От всей души поздравляю всех социальных работников Псковской области! Ваша работа – это не просто профессия, это призвание. Вы несете тепло и надежду в дома и сердца людей, помогаете преодолевать трудности и находить выход из сложных ситуаций», – отметила Наталья Мельникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Мельникова подчеркнула, что хочет выразить особые слова благодарности комитету по социальной защите Псковской области и Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области за их неустанный труд и преданность делу.

«Желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном деле!» – заключила сенатор.

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