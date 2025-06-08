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Общество

Филолог рассказала о потенциальных изменениях в произношении слова «свёкла»

В будущем разговорное произношение слова «свеклА» может заменить правильное «свЁкла», рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«СвеклА» – это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла», – отметила Мария Каленчук.

Тем не менее, согласно мнению филолога, в настоящее время в словарях зарегистрировано лишь ударение на первый слог, поэтому употребление «свеклА» не рекомендуется.

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