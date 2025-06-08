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Псковские представители стали участниками форума Комитета семей воинов Отечества в Архангельске

Представители Псковской области стали участниками форума Комитета семей воинов Отечества СЗФО в Архангельске. Об этом сообщается в Telegram-канале «КСВО г. Псков Псковская область».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»

Мероприятие объединило мам и жён участников СВО, активистов КСВО, которые ежедневно поддерживают защитников и их семьи.

Псковскую область на форуме представили уполномоченные Наталья Герасимова из Опочки и Наталья Евсеева из Локни.

«Форум стал важным событием, которое помогло укрепить связи между семьями военнослужащих и обществом. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы, связанные с поддержкой, и предложили совместные инициативы для улучшения жизни и социальной защиты», – говорится в сообщении.

На форуме говорили о психологической поддержке, трудоустройстве, образовании и социальных гарантиях для семей военнослужащих. Все желающие смогли принять участие в погрузке груза для отправки в зону СВО.

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