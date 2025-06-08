С 22 августа поезд Санкт-Петербург – Великие Луки будет отправляться с Витебского вокзала

18:14, 08 июня 2025, ПАИ

Поезд №607/608 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки возвращается на Витебский вокзал и замедляется, следует из расписания на сайте РЖД. Об этом сообщает телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

В первый рейс по старому маршруту поезд отправится 22 августа. При этом поезд будет уходить из Санкт-Петербурга почти на полтора часа раньше (в 21:07 вместо 22:30) и прибывать в Великие Луки на час раньше (в 6:30 вместо 7:30). В сторону Санкт-Петербурга расписание практически не изменится.

Поезд был переведен с Витебского вокзала на Ладожский несколько лет назад ради запуска вагонов беспересадочного сообщения Великие Луки – Мурманск, которые на Ладожском вокзале перецепляют к поезду №15/16 Москва – Мурманск. С августа вагоны будут ходить в составе поезда Мурманск – Псков, а перецеплять их будут в Дно. Стоянка там составит 4 часа 1 минуту в сторону Великих Лук и 3 часа 45 минут в сторону Мурманска.

Изменение расписания приведет и корректировке графика вагонов беспересадочного сообщения Петербург – Себеж. Теперь они будут стоять в Великих Луках 3 часа 40 минут вместо 2 часов 40 минут.