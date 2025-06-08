10 июня в России начнётся онлайн-акция «Свеча Памяти»

19:25, 08 июня 2025, ПАИ

10 июня в России стартует онлайн-акция «Свеча Памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

22 июня, 84 года назад, стало чёрным в истории страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семью без потерь. С 2004 года в этот день люди выходят на улицу и зажигают свечи в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. Последние пять лет зажечь свою свечу можно и в онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча Памяти» организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднён или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счётчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.