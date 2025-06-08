В Гдове появится команда по хоккею на траве
В Гдове появится своя команда по хоккею на траве. Сегодня, 8 июня, мастер-класс по игре гдовским спортсменам показали участницы двух женских команд из Выборга, сообщили ПАИ в газете «Гдовская заря».
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: Фото: газета «Гдовская заря»
В частности, на спортивный праздник к Гдов прибыли президент федерации хоккея на траве Антон Мороз, ервый вице-президент
Алексей Сорокин и секретарь федерации Юрий Зиньковский.
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