В Гдове появится команда по хоккею на траве

18:46, 08 июня 2025, ПАИ

В Гдове появится своя команда по хоккею на траве. Сегодня, 8 июня, мастер-класс по игре гдовским спортсменам показали участницы двух женских команд из Выборга, сообщили ПАИ в газете «Гдовская заря».



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: Фото: газета «Гдовская заря»















В частности, на спортивный праздник к Гдов прибыли президент федерации хоккея на траве Антон Мороз, ервый вице-президент

Алексей Сорокин и секретарь федерации Юрий Зиньковский.