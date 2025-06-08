Из-за длинных выходных изменится режим работы Госавтоинспекции Псковской области

23:15, 08 июня 2025, ПАИ

Из-за длинных выходных изменится режим работы Госавтоинспекции Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться по следующему графику: 11 июня - сокращённый на час рабочий день, 12 и 13 июня - выходные дни, 14 июня - рабочий день.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.