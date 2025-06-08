Трёхдневная рабочая неделя ожидает псковичей

20:56, 08 июня 2025, ПАИ

Трёхдневная рабочая неделя с 9 по 11 июня ожидает псковичей, затем начнутся длинные четырёхдневные выходные. Праздничные выходные начнутся в День России, 12 июня, и закончатся 15 июня.

Пятница, 13 июня, будет нерабочим днём благодаря переносу с 23 февраля Дня защитника Отечества, который выпал на воскресенье.

Отметим, что 11 июня рабочий день сокращается на час.

Следующие длинные выходные ожидаются ко Дню народного единства – с 2 по 4 ноября.