Трёхдневная рабочая неделя ожидает псковичей
Трёхдневная рабочая неделя с 9 по 11 июня ожидает псковичей, затем начнутся длинные четырёхдневные выходные. Праздничные выходные начнутся в День России, 12 июня, и закончатся 15 июня.
Пятница, 13 июня, будет нерабочим днём благодаря переносу с 23 февраля Дня защитника Отечества, который выпал на воскресенье.
Отметим, что 11 июня рабочий день сокращается на час.
Следующие длинные выходные ожидаются ко Дню народного единства – с 2 по 4 ноября.
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