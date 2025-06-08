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Культура

Артисты Псковского театра драмы устроят «Вечер непоэзии»

13 июня в 20:00 артист труппы Псковского театра драмы Камиль Хардин организует «Вечер непоэзии» (18+) в Blgkv bar, в котором примут участие его коллеги Наталья Петрова, Максим Митяшин, Дарья Чураева, Анатолий Кузьмин, Екатерина Миронова, музыкант Иван Фёдоров и другие сотрудники театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы.

«Вечер непоэзии» даст возможность увидеть актёров в непривычных декорациях и услышать неожиданные произведения (нестихи) в их исполнении.

Театральный сезон в Пскове продлится до 14 июля. С афишей можно ознакомиться здесь.

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