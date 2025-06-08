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Общество

Директор Бобровского дома-интерната представил Псковскую область на форуме «Мы в ответе за наших детей»

В Иркутске проходил V Всероссийский форум «Мы в ответе за наших детей», на котором собралось более 180 специалистов из 72 регионов России, в том числе из Псковской области. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

На форуме присутствовали руководители организаций социального обслуживания и представители органов власти.

Печорский округ на форуме представлял директор Бобровского дома-интерната Александр Степанов. Он рассказал, что на форуме обсудили расширение перечня социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам и их родителям, ускорение процессов изменений в системе социального обслуживания семей, имеющих ребёнка-инвалида, и внедрение новаторского опыта в деятельность детских учреждений.

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