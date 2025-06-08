Член ассоциации ветеранов СВО Псковской области прошёл отборочный этап «Абилимпикс»

23:03, 08 июня 2025, ПАИ

Член ассоциации ветеранов СВО Псковской области Иван Портнов прошёл отборочный этап «Абилимпикс», сообщили ПАИ в объединении.

Участников отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» из Центрального и Северо-Западного федеральных округов принимает Санкт-Петербург.

Отборочный этап открылся соревнованиями в компетенциях «Столярное дело», «Резьба по дереву», «Фотограф» и «Инженерный дизайн CAD». Всего в рамках отборочного этапа в Санкт-Петербурге участники будут соревноваться по 11 компетенциям на 9 специализированных площадках. Более 150 конкурсантов — школьники, студенты и специалисты — пройдут важный этап на пути к финалу.

Победители отборочного этапа получат возможность представить свой регион в финале Национального чемпионата, который пройдет в октябре в Москве.