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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать во Всероссийском фестивале коренных народов России «Этноскоп-2025»

Всероссийский фестиваль коренных народов России «Этноскоп-2025» пройдет с 14 по 16 ноября в КВЦ «Патриот Экспо». Здесь будут представлены уникальные культурные коды, традиции и обычаи народов, а также этнические песни и танцы. Жителей Псковской области приглашают подать заявку на участие в фестивале, сообщили ПАИ организаторы.

«Этноскоп» уже в пятый раз соберёт представителей коренных народов, этнографов и путешественников, исследователей, творческие и фольклорные коллективы, чтобы показать гостям всю красоту и разнообразие традиций России. Гостей ждут самобытная культура и народное творчество – фольклор и эпос, танцы, песни, а также уникальные народные костюмы и предметы быта.

Со сцены фестиваля организаторы этнотуров, представители этнопарков и опытные путешественники представят маршруты для самых запоминающихся путешествий по России. Фестиваль «Этноскоп» – первый шаг к необычным, удивительным местам: можно узнать дорогу в старинные легенды, к местам проживания разных народов, где времени не существует, к редким красотам и сокровищам природы, которые мало кто видел, отметили организаторы.

На фестивале «Этноскоп» для гостей будет проходить ярмарка с товарами и яствами из разных уголков России. Кроме статичной экспозиции планируется насыщенная программа на сцене и уличной площадке. Для гостей все дни будут проходить творческие мастер-классы для взрослых и детей, розыгрыши с призами, народные самобытные игры и развлечения.

Совместно на одной площадке с фестивалем «Этноскоп-2025» пройдут ещё семь крупных выставок: выставка ножевого искусства «Ножевая культура», выставка рыболовного снаряжения и экипировки «Рыболовер», выставка путешествий «Поехали», выставка мототехники «Мотозима», выставка вездеходов «Вездеходер», выставка любителей отдыха на воде «Лодки Экспо» и выставка-фестиваль активного отдыха «реактивный отдых».

Узнать подробнее о мероприятии, а также зарегистрироваться можно по ссылке.

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