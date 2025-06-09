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Общество

Не распускать слухи советует сегодня народный календарь

Память мученицы Феодоры, которая во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане в Александрии в 303 или 304 году пострадала за веру, чтят сегодня, 9 июня, сообщает calend.ru.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали девицам и бабам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что слух или сплетня, пущенные в этот день, обойдут всю деревню и все её жители узнают, что творится в семье.

Кроме того, в этот день нельзя было ссориться.

Также в Федорин день не мели избы. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, которые были связаны с торговлей. Для домового бросали несколько монет и ставили за печку горшочек каши в надежде, что это принесёт прибыль.

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