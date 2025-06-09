ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Иркутском»

10:38, 09 июня 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле сыграл вничью с «Иркутском» со счётом 1:1 в 11-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

На 59-й минуте голом отличился капитан и центральный защитник «Луки-Энергии» Василий Лунёв. Великолучанам не удалось удержать преимущество – на 72-й минуте в составе гостей гол забил Андрей Ломаш.

В 11 играх чемпионата великолучане одержали три победы, потерпели два поражения и шесть раз сыграли вничью. По играм, в которых команды поделили очки, «Луки-Энергия» с отрывом идёт на первом месте.

Для Лунёва забитый гол стал четвёртым в этом сезоне. Центральный защитник остаётся первым в списке лучших бомбардиров команды.

В турнирной таблице великолучане занимают седьмое место, имея в активе 15 очков.

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