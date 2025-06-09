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Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью в стартовом матче Третьей лиги

Футбольный клуб «Псков» на выезде сыграл вничью с петрозаводской «ГУОР-Карелией» со счётом 2:2 в своём первом матче чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Псковичи вышли вперёд на 17-й минуте встречи. Гол забил нападающий псковского коллектива Антон Шишаев. Хозяева ответили во втором тайме – отличился Даниил Лорви, а уже через четыре минуты «ГУОР-Карелия» вышла вперёд усилиями Артёма Тризны. «Псков» отыгрался под занавес встречи – пенальти реализовал Фёдор Пикалев.

В турнирной таблице «Псков» идёт на четвёртой строчке. Следующий матч команда также проведёт на выезде против спортивной школы «Ленинградец» 11 июня.

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