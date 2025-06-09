Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»

11:04, 09 июня 2025, ПАИ

Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон протяжённостью 68 километров на надувной десятиместной лодке типа «Дракон» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках этого класса.



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»









Экипаж отметил безопасность таких лодок, подчеркнув, что волны им не страшны. «Хотя в этом году спасательная операция нашей лодке понадобилась, вышли на берег, воду вылили, пошли дальше. Не знали, как ведёт себя лодка на воде, как рулится. Не всё было просто, непростая дистанция, мы справились», – заявили в федерации.

Для псковского экипажа это уже пятый гребной марафон.

Отметим, что в событии приняли участие более 1 700 судов и порядка 3 500 участников со всей России.

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