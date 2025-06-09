Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»

Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон протяжённостью 68 километров на надувной десятиместной лодке типа «Дракон» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках этого класса.

  • Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

Экипаж отметил безопасность таких лодок, подчеркнув, что волны им не страшны. «Хотя в этом году спасательная операция нашей лодке понадобилась, вышли на берег, воду вылили, пошли дальше. Не знали, как ведёт себя лодка на воде, как рулится. Не всё было просто, непростая дистанция, мы справились», – заявили в федерации.

Для псковского экипажа это уже пятый гребной марафон.

Отметим, что в событии приняли участие более 1 700 судов и порядка 3 500 участников со всей России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

Псковский экипаж преодолел Петровский гребной марафон на надувном «Драконе»
09 июня 2025

Великолукский боец ММА провёл мастер-класс в Великом Новгороде
09 июня 2025

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Иркутском»
09 июня 2025

Псковский воспитанник Морозов покинул молодёжку московского «Локомотива»
09 июня 2025

«Вальс сомнений» открыл Международную встречу воздухоплавателей
08 июня 2025

В Гдове появится команда по хоккею на траве
08 июня 2025

Рекордное число участников ожидается на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
08 июня 2025

Завершился первый день регистрации пилотов на 29-ю Международную встречу воздухоплавателей
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...