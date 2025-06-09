Великолукские студенты выиграли Кубок мира по самбо

11:35, 09 июня 2025, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали обладателями Кубка мира по самбо, который прошёл в Ереване (Армения). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Обладателем трофея в спортивном самбо в весе до 98 килограммов стал студент Максим Мерзляков. Он провёл три встречи со спортсменами из Грузии, Белоруссии и Таджикистана и во всех одержал победу.

Победой на соревнованиях в боевом самбо среди женщин в весе свыше 80 килограммов отметилась выпускница академии Анжела Гаспарян.

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