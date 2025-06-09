Псков примет межрегиональный этап всероссийских соревнований «Локобол»

12:09, 09 июня 2025, ПАИ

Межрегиональный этап всероссийских футбольных соревнований «Локобол-РЖД» среди мальчиков 2013-2014 годов рождения пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 11 и 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

За путёвку в суперфинал «Локобола» поборются команды из Калининграда, Смоленска, Петрозаводска, Мурманска, Великого Новгорода и Пскова. Псковскую область представят воспитанники команды «Спартак-Юниор», выигравшие региональный этап.

Церемония открытия стартов пройдёт 11 июня в 10:50, а церемония награждения состоится на следующий день в 12:00.

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