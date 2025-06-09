Пскович выиграл серебро на чемпионате Росгвардии по боксу

12:08, 09 июня 2025, ПАИ

Пскович Мурат Юлдашев выиграл серебро чемпионата войск национальной гвардии России по боксу «Кубок Победы». Соревнования прошли в Москве с 3 по 6 июня, сообщил ПАИ пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному Федеральному округу Олег Лаптев.

В соревнованиях принимали участие спортсмены в составах сборных команд ​Восточного, Северо-Западного, ​Северо-Кавказского, Приволжского, ​Сибирского, ​Уральского, Центрального и Южного округов, а также отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии.

На пути к финалу Юлдашев одержал две победы. В финальном поединке он уступил судейским решением. Псковский боксёр тренируется под руководством Вадима Голика и Игоря Зуева.

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