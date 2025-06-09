Три гаража горели на Корытовском шоссе в Пскове
Три гаража горели на территории гаражного кооператива на Корытовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар случился 8 июня, в воскресенье.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в одном из гаражей. Спасатели вынесли из огня один газовый баллон.
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