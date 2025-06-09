Три гаража горели на Корытовском шоссе в Пскове

11:42, 09 июня 2025, ПАИ

Три гаража горели на территории гаражного кооператива на Корытовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар случился 8 июня, в воскресенье.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в одном из гаражей. Спасатели вынесли из огня один газовый баллон.