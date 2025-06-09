В Пскове подвели итоги семейного турнира по пляжному волейболу

12:50, 09 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги турнира по пляжному волейболу «Семейные команды», который прошёл в Пскове 7 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



















В состязаниях приняли участие 18 пар. «С большим азартом и спортивным духом прошли матчи на городском пляже. Поздравляем всех участников соревнований и желаем дальнейших успехов», – отметили организаторы в соцсетях.

В категории среди команд, в состав которых входят родитель и ребёнок 2010-2012 годов рождения, победу одержали Юрий и Егор Речистеры из Тверской области. Среди команд, где родитель с ребёнком 2013 года рождения и младше, выиграли псковички Екатерина и Марья Типикины. Среди команд детей в одном коллективе с любым родственником выиграли также псковичи Святослав и Всеволод Зюсько.

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