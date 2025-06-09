Во Франции ограбили футболистов сборной Грузии
Во Франции ограбили футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили, пишет ТАСС.
Инцидент произошёл в Каннах, где игроки отдыхали с семьями. У спортсменов украли драгоценности, сумки и часы. Пострадавших среди футболистов нет.
Хвича Кварацхелия, выступающий за «Пари Сен-Жермен», в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем кубка страны. Ранее он играл за итальянский «Наполи», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», а также за «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Батуми и грузинский «Рустави».
Зурико Давиташвили представляет «Сент-Этьен». В России он выступал за «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».
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