Стали известны первые полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу

12:31, 09 июня 2025, ПАИ

Стали известны первые полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной Федерации футбола.

После выездной победы в первой игре псковская «Стрела» выиграла у «Синих стрел» из Псковского района и во втором матче 1/4 финала со чётом 2:0, получив путёвку в полуфинал.

«Сокол» из Новосокольников также, выиграв дома в первой встрече, одержал победу и во второй, на выезде против «Святогорца» из Пушкинских Гор – 3:0. За проход в финал «Сокол» поспорит с великолукским «Экспрессом». Первый матч пройдёт 15 июня в Великих Луках.

14 июня ФК «Псков» проведёт ответную четвертьфинальную игру с псковским «Металлистом». В первой встрече «Псков» выиграл со счётом 5:1. «Стрела» сыграет в полуфинале с победителем этой встречи.

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