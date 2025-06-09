Псковичи выступили на празднике в честь 10-летия Федерации фигурного катания на коньках СЗФО

12:56, 09 июня 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортивной школы «Олимп» приняли участие в празднике, посвящённом 10-летию Федерации фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа (СЗФО), который прошёл на ледовой арене Кингисеппа 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».



Фото: спортивная школа «Олимп»



Фото: спортивная школа «Олимп»



Фото: спортивная школа «Олимп»





На лёд впервые за 40 лет вышла пара мастеров спорта СССР, ныне известных руководителей фигурного катания на коньках Лариса Федосеева и Игорь Бич. Специальный номер подготовила член координационного совета Федерации СЗФО Лариса Казьмина. Компания «Окрылённые» показала номер «Союз ледовых видов спорта», в котором участвовали заслуженный мастер спорта России Юко Кавагути, Лариса Казьмина, а также спортсмены, занимающиеся другими ледовыми видами спорта.

«Наравне с известными чемпионами свой показательный номер представили обучающиеся спортивной школы «Олимп» под руководством тренера А. М. Сальман», – отметили в пресс-службе учреждения.

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