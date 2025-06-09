Псковские гимнастки выиграли медали муниципальных соревнований «Киришанка»
Псковские гимнастки выиграли медали муниципальных физкультурных соревнований и турнира по художественной гимнастике «Киришанка», которые прошли в спортивном комплексе «Нефтяник» 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
Псковский дуэт «Феличита» в составе Надежды Павловой и Анастасии Бондаренко выиграл золото, а Екатерина Павлова в личном зачёте стала серебряным призёром.
Тренируют спортсменов Марина Супрун и Наталья Корнеева.
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