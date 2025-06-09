Псковские выпускники школ могут получить свидетельство ИНН без визита в налоговую

12:48, 09 июня 2025, ПАИ

Выпускники школ, которым требуется идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для продолжения обучения и поступления в средние и высшие учебные заведения, могут получить документ, не обращаясь в налоговые органы лично. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Сделать это удобно с помощью:

сервиса «Узнать ИНН» на официальном сайте ФНС www.nalog.gov.ru (электронная выписка, полученная этим способом, является официальным документом, подтверждающим присвоение ИНН. Её будет достаточно, если потребуется представить ИНН в государственный орган или организацию);

«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (раздел «Жизненные ситуации»).

Личный кабинет также позволяет не только запросить, но и скачать свидетельство о присвоении ИНН. Для этого необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» – «Запросить справку и другие документы» – «Получить свидетельство ИНН».

Документ сформируется автоматически после заверения бесплатной электронной подписью. Если ранее она не была выпущена, то сервис самостоятельно перенаправит пользователя на соответствующую вкладку в разделе «Профиль».

Скачать свидетельство о постановке на учёт при помощи этого способа можно неограниченное количество раз. Сформированный документ, подписанный усиленной электронно-цифровой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, с печатью и подписью должностного лица.

Напомним, что получить доступ в личный кабинет можно с помощью учётной записи на портале «Госуслуги».