Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери

13:32, 09 июня 2025, ПАИ

Псковские воспитанники спортшколы «Бригантина» 2012-2014 годов рождения участвуют в «Детской волейбольной лиге» памяти заслуженного мастера спорта России В. А. Хамутцких, которая проходит в Твери с 8 по 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»









В состязаниях участвуют восемь коллективов из Санкт-Петербурга, Белгорода, Ногинска, Твери, Москвы, Пскова и Липецка.

Псков представляет команда из 12 человек. Финальные матчи за места состоятся во вторник, 10 июня.

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