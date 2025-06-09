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Спорт

Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери

Псковские воспитанники спортшколы «Бригантина» 2012-2014 годов рождения участвуют в «Детской волейбольной лиге» памяти заслуженного мастера спорта России В. А. Хамутцких, которая проходит в Твери с 8 по 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

  • Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи участвуют в «Детской волейбольной лиге» в Твери
    Фото: спортшкола «Бригантина»

В состязаниях участвуют восемь коллективов из Санкт-Петербурга, Белгорода, Ногинска, Твери, Москвы, Пскова и Липецка.

Псков представляет команда из 12 человек. Финальные матчи за места состоятся во вторник, 10 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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