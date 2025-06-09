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Спорт

Участие Овечкина в матче между россиянами из НХЛ и КХЛ подтверждено на 897%

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в матче между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщила пресс-служба мероприятия.

Встреча состоится 13 июля. По информации организаторов, участие Овечкина в «Матче года» подтверждено с вероятностью 897 %. 6 апреля Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. На данный момент на его счету 897 голов.

Предыдущий «Матч года» прошёл 20 июля прошлого года на «ЦСКА-Арене» в Москве. В нём приняли участие хоккеисты КХЛ и российские игроки НХЛ, включая Овечкина, Сергея Бобровского и Артемия Панарина. Игра завершилась вничью со счетом 8:8.

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