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Спорт

Первый удар по мячу в мачте «Луки-Энергии» нанёс воздухоплаватель

Первый удар по мячу в домашнем матче великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» нанесли двукратный победитель Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, двукратный чемпион России Дмитрий Жохов и его сын Денис Жохов. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

Сын воздухоплавателя – воспитанник детского футбольного клуба «Витязь» из Рязани – направил передачу капитану великолукской команды Артёму Егорову. Домашняя игра великолучан с иркутскими футболистами завершилась вничью – 1:1.

Сегодня, 9 июня, в Великих Луках завершилась регистрация участников на спортивные полёты в рамках встречи. Подробности будут озвучены на брифинге, который запланирован на 15:00.

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