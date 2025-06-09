Первый удар по мячу в мачте «Луки-Энергии» нанёс воздухоплаватель

13:46, 09 июня 2025, ПАИ

Первый удар по мячу в домашнем матче великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» нанесли двукратный победитель Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, двукратный чемпион России Дмитрий Жохов и его сын Денис Жохов. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Сын воздухоплавателя – воспитанник детского футбольного клуба «Витязь» из Рязани – направил передачу капитану великолукской команды Артёму Егорову. Домашняя игра великолучан с иркутскими футболистами завершилась вничью – 1:1.

Сегодня, 9 июня, в Великих Луках завершилась регистрация участников на спортивные полёты в рамках встречи. Подробности будут озвучены на брифинге, который запланирован на 15:00.

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